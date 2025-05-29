Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, personelinin bilgi ve becerilerini geliştirerek vatandaşlara sunulan hizmet kalitesini artırmak amacıyla eğitim faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, AKBEL A.Ş. ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle, belediyenin saha personeline yönelik kapsamlı bir yangın söndürme ve kurtarma eğitimi düzenlendi. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının merkez şantiye alanında gerçekleştirilen eğitimde, yangınla mücadelede doğru müdahale yöntemleri ve yangın anında yapılması gereken tahliye uygulamaları hakkında katılımcılara teorik bilgiler aktarıldı. Eğitim sürecinin ikinci aşamasında ise, edinilen bilgilerin pekiştirilmesi amacıyla uygulamalı yangın tatbikatı yapıldı.

Teorik Bilgiler Tatbikatla Pekiştirildi

Tatbikat senaryosu gereği, bir binada çıkan yangına Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri hızlı ve etkin şekilde müdahale etti. Yangın esnasında içeride mahsur kalan ve dumandan etkilenen bir vatandaş, itfaiye ekiplerince başarılı bir şekilde kurtarılarak kısa sürede sağlık ekiplerine teslim edildi. Tatbikat, gerçek bir olayın simülasyonu niteliğinde olurken, hem personelin reflekslerini geliştirdi hem de kurumlar arası koordinasyonun önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, düzenlenen bu tür eğitimlerle yalnızca personelin hizmet kapasitesinin artırılması değil, aynı zamanda olası afet ve acil durumlarda etkin müdahale edebilecek donanıma sahip bir kadro oluşturulması hedeflendiği belirtildi.