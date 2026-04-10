Büyükşehir’den İstihdam Hamlesi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehirde istihdama katkı sağlayacak yeni bir personel alımı ilanı yayımladı.

4857 sayılı İş Kanunu kapsamında gerçekleştirilecek alımlar, belediyenin iştiraki olan AKBEL A.Ş. üzerinden yapılacak.

İlan kapsamında;

Kahramanmaraş merkezde 15 kişi

Tekir Mahallesi Yeşilgöz bölgesinde 3 kişi

olmak üzere toplam 18 özel güvenlik görevlisi istihdam edilecek.

Başvuru Şartları Neler?

Adaylarda aranan kriterler şu şekilde sıralandı:

En az lise mezunu olmak

5188 sayılı Kanun kapsamında silahlı özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak

Vardiyalı çalışma sistemine uygun olmak

40 yaşını aşmamış olmak

Erkek aday olmak

İlgili bölgelerde ikamet etmek

Yetkililer, şartları taşımayan adayların başvurularının geçersiz sayılacağını vurguladı.

Başvurular Online Alınacak

Başvurular, 9 Nisan – 10 Nisan tarihleri arasında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

Adaylar yalnızca bir kadro için başvuru yapabilecek.

Sınav Süreci Nasıl İşleyecek?

Başvuru sürecinin ardından, şartları sağlayan adaylar arasından alınacak personel sayısının üç katı kadar aday sınav aşamasına davet edilecek.

Bu kapsamda adaylar:

Uygulamalı sınav

Sözlü mülakat

aşamalarından geçirilecek.