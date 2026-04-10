Kahramanmaraş Rüzgarı İstanbul’da Esiyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde; Kahramanmaraş Dernekler Federasyonu, Valilik ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Tanıtım Günleri, İstanbul’da adeta bir kültür şölenine dönüştü.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde kurulan stantlar gün boyu yoğunluk yaşarken, ziyaretçiler hem alışveriş yaptı hem de Kahramanmaraş’ın zengin mirasını yakından tanıma fırsatı buldu.

Gastronomi Alanı İlgi Odağı Oldu

Etkinlikte en dikkat çeken alanlardan biri gastronomi bölümü oldu.

Kahramanmaraş’a özgü:

Dondurma

Tarhana

Fıstık ezmesi

Baharat çeşitleri

Çörek ve yöresel peynirler

ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği ürünler arasında yer aldı. Katılımcılar, doğal ve özgün lezzetleri tatmanın yanı sıra satın alma imkânı da buldu.

El Sanatları da Yoğun İlgi Gördü

Yalnızca mutfak kültürü değil, geleneksel el sanatları da etkinliğin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

Yemeni, el işi ürünler ve yöresel dokumalar ziyaretçilerin dikkatini çekerken, Kahramanmaraş’ın kültürel zenginliği bir kez daha gözler önüne serildi.

“Kahramanmaraş’ı Daha Yakından Tanıdık”

Etkinliğe katılan vatandaşlar organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaretçiler, İstanbul’da böyle bir organizasyon sayesinde farklı şehirlerin kültürünü yakından tanıma fırsatı bulduklarını belirtti. Özellikle yöresel ürünlerin doğallığı ve çeşitliliği büyük beğeni topladı.

Gurbetçiler Duygusal Anlar Yaşadı

İstanbul’da yaşayan Kahramanmaraşlılar için etkinlik ayrı bir anlam taşıdı.

Memleket hasreti çeken vatandaşlar, şehrin değerlerini yeniden görmekten duydukları mutluluğu dile getirirken, birçok kişi alışveriş yaparak memleket lezzetlerini evine taşıdı.

12 Nisan’a Kadar Ziyaret Edilebilecek

Kahramanmaraş Tanıtım Günleri, 12 Nisan Pazar akşamına kadar İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Yetkililer, tüm İstanbulluları bu kültür ve lezzet şölenine davet ediyor.