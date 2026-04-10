Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Şeyhadil Mezarlığı'ndaki şehitlikte devam eden programda, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Programa, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Beşen, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.