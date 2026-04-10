Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş istikametine gitmek üzere yola çıkan araç, daha sonra geri dönmek istediği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç kendi ekseni etrafında dönerek yol kenarında park halinde bulunan pikaba çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle park halindeki pikap yaklaşık 30 metre sürüklenerek refüje çarpıp durabildi. Kazada araçta bulunan A.A. yaralı olarak kurtarılırken, Ceceli Mahallesi’nde ikamet eden 26 yaşındaki L.G. olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edilirken, yaralı vatandaş ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, olayın oluş şekline ilişkin iddiaların resmi makamlarca yapılacak incelemenin ardından netlik kazanması bekleniyor.