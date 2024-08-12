Kahramanmaraş, bir kez daha uluslararası arenada dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Şehrin en önemli etkinliklerinden biri olan Uluslararası Kahramanmaraş Geleneksel Ağustos Fuarı, 20 yıl aradan sonra tekrar büyük bir coşkuyla kapılarını açtı.

Düzenlenen fuar sadece yerel halkı değil, diğer şehirlerden ve yurt dışından gelen ziyaretçileri de ağırlayarak Kahramanmaraş'ın zengin kültürel mirasını ve ticari potansiyelini gözler önüne seriyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in seçim vaatleri arasında yer alan Fuar, 9 Ağustos’ta düzenlenen coşkulu bir açılış töreni ile kapılarını ziyaretçilerine açtı. Açılışta iğne atsan yere düşmeyecek türden bir kalabalık vardı. Kahramanmaraş halkı adeta fuar alanına akın edip geçmişte olduğu gibi bugün de fuarına sahip çıktı. Sanatçı Kıraç, o gece en güzel şarkılarını hemşehrileri için seslendirerek bu coşkuya ayrı bir boyut kazandırdı. Fuar açılışına katılan hem esnaflar hem de vatandaşlar o coşkuyu sonuna kadar yaşarken aslında bu organizasyona ne kadar ihtiyacımız olduğunu bir kez daha anlamamızı sağladı. Yaşanan depremlerde ağır yaralar alan ve toparlanma süreci yaşanan Kahraman şehir insanı Fuar ile moral bularak bir nebze de olsa mutlu oldu.

Kahramanmaraş’ın Genç ve Dinamik Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, toplumun her kesiminin yüreğine dokunan bu projesiyle şehirde birlik ve beraberliğin artırılması, esnaflara can suyu, vatandaşlara ise moral ve isteklendirme kaynağı olması açısından büyük önem taşıyor.

Uluslararası Kahramanmaraş Geleneksel Ağustos Fuarı, her yaş grubuna hitap eden etkinlikleri, yeme-içme alanları, alışveriş alanları, çocuklar için özel etkinlik alanları, atölyeleri, spor alanları, lunaparkı ve daha sayamayacağımız birçok faaliyet alanı ile herkesin beğenisini kazanırken Büyükşehir belediyesi tüm detayları vatandaşlar için en ince ayrıntısına kadar düşünmüş. Orayı adeta bir alışveriş ve yaşam alanına dönüştürerek vatandaşların her türlü ihtiyacına cevap verecek bir mekâna dönüştürmüş.

Fuar, Kahramanmaraş'ın eşsiz el sanatlarından mutfağına, yerel üretimlerinden yenilikçi ticari girişimlerine kadar pek çok unsuru bir araya getiriyor. Geleneksel motiflerle bezenmiş, titizlikle işlenmiş bakır eşyalar ve Kahramanmaraş'ın simgesi haline gelmiş dondurması, fuar alanında ziyaretçileri karşılayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Her biri, bu şehrin kültürel zenginliğini ve el becerilerini yansıtıyor.

Fuarda, şehirdeki ulaşım kolaylığına yönelik yapılan düzenlemeler de dikkat çekiyor. Toplu taşıma hatlarının fuar alanına uzatılması, ziyaretçilerin etkinliklere katılımını artırarak fuarın canlılığını daha da pekiştiriyor. Bu düzenlemeler, sadece fuara olan ilgiyi artırmakla kalmıyor, aynı zamanda Kahramanmaraş'ın misafirperverliğini de ortaya koyuyor.

Fuarın bir diğer önemli yanı ise ticari ilişkilerin güçlendirilmesi. Fuar alanında yer alan stantlar, yerli ve yabancı yatırımcılar arasında köprüler kuruyor. Yeni işbirlikleri, ticari anlaşmalar ve karşılıklı bilgi alışverişleri, şehrin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunuyor.

Ancak bu fuarın en büyük başarısı, Kahramanmaraş'ın kültürel değerlerini ve misafirperverliğini dünyaya tanıtma yeteneğinde saklı. Fuar süresince gerçekleştirilen etkinlikler, konserler ve kültürel gösteriler, ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatıyor. Bu etkinlikler, Kahramanmaraş'ın sadece ticaret ve üretimde değil, aynı zamanda kültür ve sanat alanında da ne denli zengin bir geçmişe sahip olduğunu gösteriyor.

Toplumda birlik ve beraberliği pekiştirmek, depremden dolayı ağır yaralar alan şehir esnafına can suyu olmak, çocuklara fuar kültürünü aşılamak ve geçmişle bağ kurmasını sağlamak, vatandaşlara ise moral ve isteklendirme sağlamak adına düzenlediği fuardan dolayı bu şehrin evladı, genç ve dinamik Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e ve ekibine Kahramanmaraş adına çok teşekkür ediyorum. Başkan Görgel hem şehrin yeniden inşası noktasında çalışmalarını sürdürüyor hem de şehrin sosyal aktivitelerde bulunarak geçmiş ve gelecek arasında bir köprü kurarak vatandaşların yaşama biraz daha olumlu bakmasını sağlıyor. Sonuç ise ortada, çocuklar, esnaflar, vatandaşlar kısacası toplumun her kesimi mutlu bir Kahramanmaraş, bizleri de ziyadesiyle mutlu ediyor.

Söz konusu şehri olunca elini taşın altına koymaktan çekinmeye İskur Holding, HG Hospital, Akdo ve Vakıf Katılım Bankasına yapmış oldukları katkıdan dolayı çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.

Kahramanmaraş'ın bu coşkulu etkinliği, sadece ekonomik bir fırsat değil, aynı zamanda kültürel bir buluşma noktası. Bundan sonra her yıl giderek büyüyecek olan bu fuar, şehrin uluslararası arenadaki yerini sağlamlaştırıyor ve gelecek nesillere gurur duyacakları bir miras bırakıyor. Umarım bu coşku, yıllar boyu artarak devam eder ve Kahramanmaraş, dünya sahnesindeki yerini güçlendirerek farklı bir noktaya gelir.

NOT: Esnaf ve vatandaşların fuarı 1 hafta veya 10 gün uzatılması yönünde talepleri var. Ne dersiniz Fuarın süresi uzatılsın mı?