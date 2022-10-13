Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehirde farklı yaş gruplarına yönelik çeşitli programları hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda ilk kez gerçekleştirilecek Kahramanmaraş Çocuk Akademisi’nde Güz Dönemi başvuruları tamamlandı. Çevrimiçi olarak yapılan başvurulara çocuklar yoğun ilgi gösterdi. 5 - 10 yaş aralığındaki çocukların katılımıyla gerçekleştirilecek akademiye toplamda 553 kişi başvuru yaptı. 19 Ekim Çarşamba günü başlayacak Çocuk Akademisi’nde Güz Dönemi boyuncu çocuklara alanında uzman eğitmenler tarafından Yaratıcı Drama ile Akıl ve Zekâ Oyunları atölyelerinde ücretsiz olarak eğitimler verilecek.