Kahramanmaraş’ta profesyonel dağcılar kaya tırmanışı açısından önde gelen dağlarının arasında olan ‘Kaya Düldülü’de zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

Tırmanışa, Türkiye Dağcılık Federasyonu Kayseri Bölgesinden 5. Kademe Antrenörü ve Eğitmeni olan Mahmut Gers, Niğde Üniversitesinden Prof. Dr. Sedat Serçe, Yrd. Doç. Dr. Ramazan Bozkurt, Kahramanmaraş bölgesinden Dağcılık Federasyonu Sporcusu Berit Dağcılık Kulübü Başkanı Fahri Yılmaz ve Madosk Dağcılık Kulübü Başkan Yardımcısı İsmail Nar katıldı.

Hafta sonu yapılan tırmanış hakkında bilgi veren Berit Dağcılık Kulübü Başkanı Fahri Yılmaz, “İlimizde profesyonel anlamda dağcılık sporunun gelişmesi açısından önemli olan bu gibi tırmanışlar aynı zamanda doğa sporları açısından da ne kadar güzel bir coğrafyada yaşadığımızın bir göstergesidir. Tırmanış yaptığımız, ‘Kaya Düldülü’ dağında yazın üzücü bir kaza yaşandı.

Amatör 3 doğasever tırmanış için geldikleri bu dağda ne yazık ki, kayarak bir doğasever arkadaşımız 500 metre aşağıya düştü ve vefat etti. Doğayı sevmek çok güzel ama bizim canlarımız her şeyden daha güzel. Lütfen gerekli eğitim ve donanım olmadan yapılan tüm tırmanışların kaza sakatlanma ve ölüm riski çok fazla olacağı bilincini asla unutmayalım” dedi.