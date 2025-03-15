Türkiye Kent Konseyleri Birliği Dönem Başkanı ve Yalova Belediyesi Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, toplantı kapsamında yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya gelerek Kent Konseylerinin görev ve sorumlulukları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Kahramanmaraş Kadın Platformu Başkanı Zeynep Özbaş Arıkan, açılış konuşmasında Kent Konseyi’nin Kahramanmaraş’ta yeniden aktif hale getirilmesi için çalışmalar yürüteceklerini belirtti.

Arıkan, deprem sonrası kentte yaşanan kayıplar ve dayanışma ruhunun önemi üzerine vurgu yaparak, bu tür organizasyonların şehrin geleceği açısından kritik rol oynadığını ifade etti.