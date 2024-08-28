Kahramanmaraş, sadece tarihiyle değil, aynı zamanda kültürel zenginlikleriyle de anılmayı hak eden bir şehir. Şehrin sokaklarında dolaşırken, dondurmanın serinletici tadı, tarhananın eşsiz aroması ve Sütçü İmam’ın kahramanlık öyküsü hemen her köşede karşınıza çıkar.

Kahramanmaraşlılar, şehirleri hakkında konuşmaya başladıklarında, akıllarına gelen ilk şeyler bu simgeler oluyor.

Kimisi dondurması tarhanası sütçü imam geliyor dedi. Kimisi şehir dışında olduğu zamanlarda firiğe duyduğu özlemi dile getirdi.