Kahramanmaraş'ın eğitim ufkuna derinlik ve estetik katan Doğa Koleji, öğrencilerin deney, gezi, gözlem ve atölye çalışmaları yaparak derslere aktif olarak katılması, soru sorması, konuşması, tartışması, bilgiyi geçmiş yaşantılarıyla ilişkilendirmesi, öğrenmeyi öğrenme yollarını bilmesi ve uygulaması, proje üretmesi ve hayata geçirmesi anlamına gelen Yaparak-Yaşayarak Öğrenme İlkesi doğrultusunda eğitimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Kahramanmaraş Doğa Koleji'nin 10. sınıf öğrencileri, "Doğanın Kimyası" projesi doğrultusunda, şehrin yöresel lezzetlerinden biri olan pul biberin yapım aşamalarını öğrenmek için Balbis Baharat'ı ziyaret etti.

Balbis Baharat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mesut Selen, biberin yetişmesinden hasatına ve sonrasındaki işlemlere kadar olan süreç hakkında öğrencilere bilgiler verdi.

Konuyla İlgili Aksu Haber’e konuşan Doğa Koleji Proje koordinatörü Esra Demirkol öğrencilere kimyayı ve kimyasalları uygulamalı olarak hayatın içinde öğretmeyi hedeflediklerini belirtti.

Balbis Baharat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mesut Selen ise bu güzel ziyaret için Kahramanmaraş Doğa Kolejine teşekkür etti.

Öğrenciler, bu keyifli etkinlikte baharat üretim sürecini yakından tanıma fırsatı buldu.