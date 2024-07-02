Hicabi Aytemür: Çorum'dan Kahramanmaraş'a Yeni Görev

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ile Çorum'un Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemür, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu Kaymakamlığı'na atandı. Aytemür'ün özgeçmişi ve kariyeri hakkında detaylar...

Hicabi Aytemür Kimdir? Kaç Yaşında, Nereli?

Yeni Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür, eğitim ve kariyer hayatında önemli adımlar atmış bir isimdir. İlk ve orta öğrenimini Bayburt'ta tamamlayan Aytemür, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünde 3. sınıfa kadar eğitim gördükten sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 2003 yılında mezun olmuştur.

Eğitim ve Yurt Dışı Deneyimi

Aytemür, mezuniyetinin ardından Türkiye İş Kurumu'nda 2012 yılına kadar görev yapmış ve bir yıl boyunca İngiltere'de Sheffield Üniversitesi'nde dil eğitimi almıştır.



Mülki İdare Amirliği Mesleğine Giriş

2012 yılında İçişleri Bakanlığı'nın düzenlediği sınavı kazanarak "Çanakkale Kaymakam Adayı" olarak atanmış ve yurt dışı stajını yapmak üzere İngiltere'ye gönderilmiştir. Stajını tamamladıktan sonra 101. Dönem Kaymakamlık Kursu'nu başarıyla bitirerek mülki idare amirliği görevine başlamıştır.

Mülki İdare Amirliği Kariyeri

Hicabi Aytemür'ün mülki idare amirliği kariyeri çeşitli görevlerde bulunarak devam etmiştir:

Kırşehir Akpınar Kaymakamlığı (31.05.2016 - 19.08.2017)

Sivas Gürün Kaymakamlığı (19.08.2017 - 22.10.2018)

Yeni Görevinde Başarılar

Hicabi Aytemür, şimdi Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde kaymakam olarak görev yapacak. Yeni görevinde başarılar diliyoruz.