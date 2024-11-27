Kahramanmaraş Eğitim Vakfı, bu yılki yardım kampanyasını Hacıömeroğlu Çınar Eğitim Vakfı’nın katkısıyla Andırın ilçesinde gerçekleştirdi. Işıkdibi İlkokulu ve Ortaokulu ile Şehit Yasin Höbek Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerine kışlık kıyafet, bot ve kişisel bakım ürünleri dağıtıldı. Etkinlik, öğrencilerin mutluluğuyla anlam kazandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykut Türkmen'in karşıladığı heyette Vakıf Genel Sekreteri Av. Mustafa Bayazıt ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı. Kampanyaya, Andırın Belediye Başkanı Sinan Gökşen de destek verdi.

24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında okullarda pasta kesilerek öğretmenlerin emekleri takdir edildi. Bu etkinlik, yalnızca ihtiyaçları karşılamanın ötesine geçerek dayanışma ve birlik mesajı verdi.