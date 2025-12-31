İş dünyasının nabzının tutulduğu toplantı, gündeme alınan başlıklar ve yapılan sunumlarla dikkat çekti.

Toplantının öne çıkan bölümlerinden birinde, KİGEM Koordinatörü Mine Şevran tarafından kadın girişimciliği odağında yürütülen çalışmalar hakkında kapsamlı bir sunum yapıldı.

Sunumda, kadınların iş dünyasında daha güçlü yer almasını hedefleyen projeler, eğitim programları ve destek mekanizmaları detaylarıyla ele alındı.

Mine Şevran, kadın girişimcilerin üretim, istihdam ve sürdürülebilir kalkınma süreçlerindeki rolüne vurgu yaparak, KİGEM bünyesinde yürütülen çalışmaların yalnızca bugünü değil, geleceğin ekonomik yapısını da şekillendirmeyi amaçladığını ifade etti.

Kadın girişimcilerin bilgiye erişimini artıran, finansal okuryazarlığı güçlendiren ve girişimcilik ekosistemine aktif katılımlarını teşvik eden projelerin önemine dikkat çekti.

Meclis üyelerinin ilgiyle takip ettiği sunumda, kadın girişimciliğinin Kahramanmaraş ekonomisine sunduğu katkılar rakamlar ve örnek uygulamalarla ortaya konulurken, önümüzdeki döneme ilişkin hedef ve yol haritası da paylaşıldı.

Daha sonra söz alan Tobb Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Betül Zabun Kenger, kadın odaklı girişimcilik çalışmalarının artarak devam etmesinin şehir ekonomisine önemli bir ivme kazandıracağının altını çizdi.