Kahramanmaraş’ta Kurban Bayramı süresince trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, çeşitli trafik ihlallerinin önlenmesine yönelik havadan özel trafik denetimleri gerçekleştirilecek.

Kahramanmaraş’ta Kurban Bayramı süresince trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, şehirlerarası karayollarında sürücülerde "algılanan yakalanma riski duygusu"nun sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi için, çeşitli trafik ihlallerinin önlenmesine yönelik havadan özel trafik denetimleri gerçekleştirilecek.



Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek drone denetimleri, trafiğin yoğun olduğu güzergâhlar ve kavşak konumunda olan kesimlerde 13 Haziran 2024 ile 20 Haziran 2024 tarihleri arasında Kahramanmaraş ilinde gerçekleştirilecek.



