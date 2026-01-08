İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen araç temin kampanyası kapsamında Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı envanterine kazandırılan 88 yeni hizmet aracı için düzenlenen tören, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı yerleşkesinde gerçekleştirildi. Programa kent protokolü yoğun katılım sağladı.

İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, komutanlığın yerleşkesinde düzenlenen törende, tahsis edilen araçların kent genelinde emniyet ve asayiş hizmetlerinin daha hızlı ve etkin sağlanması, halkın huzur ve güvenliğinin tesisi esnasında hizmet kalitesine katkı sağlayacağını söyledi.

Türkiye genelinde 9 bin 200 aracın teminiyle sonuçlanan kampanya kapsamında Kahramanmaraş’a tahsis edilen 88 yeni araç; asayişten trafiğe, narkotik ve organize suçlarla mücadeleden kırsal güvenliğe kadar birçok alanda güvenlik hizmetlerinin daha hızlı ve etkin yürütülmesine katkı sağlayacak.

Törende, araç bağışında emeği geçen kişi ve kurumlara plaket takdim edildi.

Kahramanmaraş İl Müftüsü Abdurrahman Kotan da yeni araçlar için dua etti.

Programın sonunda hizmete alınan araçlar sirenlerini çalarak şehir genelinde konvoy oluşturdu. Yeni araçların, kentin huzur ve güvenliğine önemli katkı sunması bekleniyor.