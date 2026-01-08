Olay, 6 Ocak 2026 günü saat 08.30 sıralarında Dereli Mahallesi Alıçseki mevkiinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarda, bir erkek şahsın yerde hareketsiz yattığı ve ağız çevresinde kan bulunduğu bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, karlı zemin üzerinde sırtüstü yatar vaziyette bulunan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan kimlik tespitinde ölen kişinin Ö.A. olduğu saptandı. Cumhuriyet Savcısı nezaretinde gerçekleştirilen ilk incelemede, maktulün kafasının arka kısmında derin bir yara tespit edildi.

Otopsi sonucunda ise Ö.A.’nın ağız kısmından ateş edilmek suretiyle öldürüldüğü belirlendi. Olay yeri çevresinde 2 adet boş kovan bulunurken, cinayetin silahlı saldırı sonucu gerçekleştiği kesinlik kazandı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çok yönlü çalışmalarda, olayın alacak-verecek meselesinden kaynaklandığı değerlendirildi. Cinayeti gerçekleştirdiği tespit edilen İ.K. ve M.K. isimli şüpheliler, olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ile birlikte Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan titiz çalışmayla aynı gün yakalandı.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, İ.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü tarafından titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.