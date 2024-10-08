Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 30 Eylül - 7 Ekim 2024 tarihleri arasında, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda suç ve suçlulara büyük darbe vurdu.

Şehir genelinde düzenlenen bu kapsamlı operasyonlarda 87 kişi gözaltına alınırken, 35’i tutuklandı. Kahramanmaraş genelinde çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 64 kişi yakalanırken, uyuşturucu madde ticareti yapan 3 şahıs da polis tarafından adli makamlara sevk edildi. Ayrıca, ikamet ve iş yerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 20 kişi de gözaltına alındı.

Operasyon sırasında güvenlik güçleri, önemli miktarda uyuşturucu maddeye ve yasa dışı silahlara el koydu. Ele geçirilenler arasında: 30 kilo 359 gram skunk, 57,25 gram metamfetamin, 122,76 gram esrar, 61,81 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve 622 adet sentetik ecza yer aldı. Ayrıca, 17 ruhsatsız tabanca ve 6 ruhsatsız av tüfeği de operasyon kapsamında ele geçirildi.

Trafik ekipleri, operasyon süresince trafik güvenliğini tehdit eden ve çevreyi rahatsız eden araçlara da cezai işlem uyguladı. Yüksek sesle müzik dinleyen 131 araç, abartılı egzoz kullanan 64 araç ve sürücü belgesiz araç kullanan 395 kişi hakkında işlem yapıldı. Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, şehrin genel güvenliği ve kamu düzenini sağlama amacıyla operasyonlarına kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.

Editör: Yunus Firdevsoğlu