Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçluyla mücadele kapsamında yürüttüğü denetim ve operasyonlarla etkin bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasaklı madde ticareti yapmak suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. isimli şahsı yakaladı. Operasyon sonucunda gözaltına alınan şahıs, adli mercilere sevk edilmesinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, suç ve suçlularla mücadelede kararlılıkla çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.