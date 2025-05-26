Kahramanmaraş Fotoğrafçılar Derneği (KAMFOD), resmi açılışını EXPO Arasta Çarşısı’nda düzenlenen özel bir tören ve dernek üyelerinin çalışmalarından oluşan kapsamlı bir fotoğraf sergisiyle birlikte gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş’ta uzun süredir fotoğraf sanatına gönül veren bir topluluğun girişimiyle kurulan Kahramanmaraş Fotoğrafçılar Derneği (KAMFOD), resmiyet KAZANDI.

2025 yılı ocak ayında dernekleşme sürecini tamamlayan KAMFOD ilk resmi etkinliğini görkemli bir açılış töreniyle Expo Arasta Çarşısı’nda gerçekleştirdi.

Derneğin kuruluşunu taçlandırmak amacıyla düzenlenen törende, aynı zamanda KAMFOD üyelerinin objektifinden çıkan eserlerin yer aldığı bir fotoğraf sergisi sanatseverlerle buluşturuldu.

Kentin doğal, kültürel ve sosyal dokusunu yansıtan karelerin yer aldığı sergi, hem sanatseverlerden hem de çevre illerden gelen fotoğraf tutkunlarından yoğun ilgi gördü.

Açılış törenine dernek üyelerinin yanı sıra birçok davetli, kursiyer, vatandaş katıldı.

Derneğin kurucu isimleri, yıllardır süregelen gönüllü çalışmaların artık kurumsal bir çatı altında daha da büyüyeceğini belirterek, Kahramanmaraş’ın fotoğraf sanatıyla görünürlüğünü artırmayı hedeflediklerini ifade etti.