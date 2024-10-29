“Cumhuriyet Bayramımızı Gururla Kutluyoruz”

Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Sermet Çuhadar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak Cumhuriyet’in kuruluşunun 101. yılını gururla kutladıklarını belirtti. Çuhadar, Cumhuriyet’in Türk milletinin bağımsızlık mücadelesiyle elde ettiği en değerli kazanım olduğunu vurguladı.

“Cumhuriyet, Milletimizin Kararlılığının ve Fedakarlığının Simgesidir”

Sermet Çuhadar, Cumhuriyet’in, Türk milletinin büyük fedakarlıklarla elde ettiği bağımsızlığın bir simgesi olduğunu ifade ederek, “Cumhuriyet, milletimizin kararlılığı ve azmi sayesinde kazanılmış en kıymetli değerimizdir. Bu kazanım, gelecek nesillere de yol gösteren bir ışık niteliğindedir,” dedi.

“Atatürk’ün Emanetini Koruma Sorumluluğumuz Var”

Çuhadar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu Cumhuriyet’i korumanın ve yaşatmanın herkesin görevi olduğunu belirtti. “Cumhuriyet’in getirdiği değerlere sahip çıkmak, demokrasimizi güçlendirmek ve Atatürk’ün bizlere emanet ettiği bu mirası gelecek kuşaklara taşımak bizlerin sorumluluğudur,” ifadelerini kullandı.

“Cumhuriyetimizin 101. Yılını Coşkuyla Kutluyoruz”

Mesajının sonunda Çuhadar, Cumhuriyet’in 101. yılını büyük bir coşkuyla kutladıklarını belirterek, “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyor, milletimizin Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Cumhuriyet’in aydınlık yolunda, hep birlikte, daha güzel yarınlara yürüyeceğimize olan inancım tamdır,” dedi.