Fuar boyunca, Aksu TV, etkinliği yakından takip ederek izleyicilere anbean gelişmeleri aktardı. Canlı yayınları ve hazırladığı haberlerle fuarın heyecanını ekranlara taşıyan Aksu TV, hem ziyaretçilerin hem de katılımcıların sesini duyurarak fuarın coşkusunu geniş kitlelere ulaştırmayı başardı.

Aksu TV’nin düzenlediği yayınlar, fuarın atmosferini ve etkinliklerin detaylarını izleyicilere etkili bir şekilde yansıttı. Fuar süresince gerçekleştirdiği canlı bağlantılar ve haber bültenleriyle, fuarın önemli anlarını ve katılımcıların görüşlerini ekrana taşıyan Aksu TV, bu büyük etkinliğin medyadaki sesi oldu.

Kahramanmaraş Geleneksel Ağustos Fuarı, Aksu TV’nin başarılı yayıncılığıyla daha da geniş bir kitleye ulaşarak şehrin kültürel ve ticari zenginliklerini tanıtmada önemli bir rol oynadı

Editör: Yunus Firdevsoğlu