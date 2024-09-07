Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde, 33 ASR 058 plakalı tırın makas atması sonucu Kahramanmaraş-Göksun kara yolu yaklaşık 2,5 saat boyunca çift yönlü olarak ulaşıma kapandı. Olay, Püren Geçidi mevkisinde meydana geldi. Tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol tamamen trafiğe kapandı ve uzun araç kuyrukları oluştu.

Olay yerine jandarma ve bölge trafik ekipleri sevk edildi. Edebiyat Yolu'ndaki tünellerin bakımda olması nedeniyle, bu güzergahın alternatif olarak kullanılması da yoğunluğu artırdı. Ekipler, vinç yardımıyla tırı kenara alarak yolun bir kısmında kontrollü trafik akışı sağladı. Yaklaşık 2,5 saat süren çalışmaların ardından tır tamamen yoldan kaldırıldı ve trafik akışı normale döndü.