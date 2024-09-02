Kahramanmaraş Görme Engelliler Spor Kulübü, Erkekler Goalball 3. Lig 1. Devre Müsabakalarında 8 Maçın 8'inide Kazanarak Namağlup 24 Puanla 1. Sırada Yerini Almıştı Ve 2. Devrede İse Namağlup Olarak Yoluna Devam Etmek İstiyor.

Kahramanmaraş Görme Engelliler Spor Kulübü'nün Uğurlaması Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü İlker Barak, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Engelli Ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü İbrahim Altun, Türkiye Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şube Üyelerinin Katılımı ile gerçekleştirildi.

Türkiye Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Çakmak burada yaptığı açıklamada kahraman şehrin adını daha yükseklere taşıyacaklarını belirtti

Sporcular Başarı Dilekleri Ve Çekilen Hatıra Fotoğraflarının Ardından Galibiyet İçin Alkışlar Ve Dualar Eşliğinde Adıyaman’a Uğurlandı.

Editör: Yunus Firdevsoğlu