Daha Önce Müsabakalarda Birinci Olması Halinde Tatil Sözü Veren Başkonuş Yaylası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz'ın Daveti Üzerine Başkonuş Yaylası'na Giden Kahramanmaraş Görme Engelliler Spor Kulübü, Liderliğini Burada Kutladı.

Organizasyona Kayseri'de Düzenlenen Turnuvaya Katılan Kafile İle Giden Kahramanmaraş Görme Engelliler Spor Kulübü Başkonuş Yaylası’nın Eşsiz Doğal Güzellikleriyle Eğlenceli Dakikalar Geçirdi Ve Turnuva Sonrasında Dinlenme Fırsatı Buldu.

Başkonuş Yaylası Genel Müdürü Mustafa İşbilir Görme Engelli Sporcuları Ağırlamaktan Mutluluk Duyduklarını Dile Getirdi.

Kahramanmaraş Görme Engelliler Spor Kulübü Antrenörü Burak Gülmez Bu Güzel Misafirperverliğinden Dolayı Başkonuş Yaylası Ailesine Minnettar Olduklarını İfade Etti.

Kahramanmaraş Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Mustafa Çakmak İse Davetlerinden Dolayı Başkonuş Yaylası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz’a Teşekkür Etti.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt