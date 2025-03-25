Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi iklimine yakışır kültürel etkinliklerine aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi, önemli bir söyleşiye ev sahipliği yaptı.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasin Pişgin’in konuk olduğu program, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Prof. Dr. Yasin Pişgin, dinleyicilere hitap ettiği söyleşide; İslam ahlakının temel prensipleri, modern zamanlarda insan ilişkileri, merhamet, empati ve Ramazan ayının birey ve toplum üzerindeki manevi etkileri üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Kalabalık bir dinleyici topluluğuna hitap eden Pişgin, konuşmasında; insanın kalbini kırmamak, diliyle incitmemek ve gönül almanın önemi üzerinde özellikle durdu.

Prof. Dr. Yasin Pişgin konuşmasında, “Gerek inancımız gerekse de kültürümüz insanı incitmeme konusuna çok önem verir. En çok dikkat etmemiz gereken hususların başında gönül kırmamak gelmeli. Gönül kırmak, dil yarasıdır ve bu en büyük acılardan bir tanesidir. Kırılan bir kalbi onarmak, bazen yıllar sürebilir. Ramazan ayı, sadece oruç tutmak değil; aynı zamanda gönül eğitimi yapmaktır. Bu ayda dilimize, kalbimize, davranışlarımıza daha fazla dikkat etmek gerekir. Bugün en çok muhtaç olduğumuz şey; halden anlamak. Bazen bir selam, bir tebessüm, bir gönül alma, kişinin bütün yükünü hafifletmeye yeter. Ramazan, bu empatiyi hatırlamamız için büyük bir fırsattır” ifadelerine yer verdi.

Program sonunda vatandaşlar, Prof. Dr. Yasin Pişgin ile birebir sohbet etme ve kitaplarını imzalatma imkânı buldu.

Yoğun katılımla gerçekleşen söyleşi sonrası değerlendirmelerde bulunan katılımcılar, etkinliğin çok verimli geçtiğini belirterek hem Büyükşehir Belediyesine hem de Prof. Dr. Yasin Pişgin’e teşekkür etti.