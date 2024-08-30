Kahramanmaraş'ta hafta sonu nasıl geçiyor? Aksu Haber olarak, bu sorunun yanıtını almak amacıyla şehirdeki vatandaşlarla yaptığımız görüşmelerde ilginç sonuçlar elde ettik.

Kahramanmaraşlı vatandaşlar, hafta sonlarını genellikle iki ana şekilde değerlendirdiklerini belirtti. Bir kısım vatandaş, şehir merkezinde dolaşmayı tercih ediyor. Şehir merkezindeki alışveriş merkezleri, kafeler ve sosyal alanlar, hafta sonları ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Şehirdeki canlı atmosferi ve çeşitli etkinlikleri değerlendiren Kahramanmaraşlılar, bu tür aktivitelerin hem keyifli hem de dinlendirici olduğunu ifade etti.

Diğer bir grup ise hafta sonlarını evde geçirmeyi seçiyor. Evde vakit geçirmeyi tercih eden vatandaşlar, bu zamanı aileleriyle birlikte geçirmenin, dinlenmenin ve kişisel hobilerine odaklanmanın avantajlarına dikkat çekti. Kitap okumak, film izlemek veya kışlık gıda hazırlıkları yapmak, evde geçirilen hafta sonlarının önemli parçaları arasında yer alıyor.