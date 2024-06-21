Tatil dönemini geride bırakan insanlar, yeniden günlük rutinlerine adapte olmaya başladılar.

Aksu Haber olarak Kahramanmaraşlı vatandaşlara bayram tatilini nasıl geçirdiklerini sorduk.

Bayramın manevi coşkusunu en iyi şekilde değerlendirmek isteyen Kahramanmaraşlı vatandaşların bazıları ailesiyle birlikte bayramı kutlarken, bazıları ise yaşanan depremden dolayı başka illere taşınan ailelerinin yanına giderek bayramı idrak ettiklerini söyledi. Kurban Bayramı’nın ilk günü bayram namazı kılındıktan sonra kurbanlarını kesen vatandaşlar, daha sonra depremde hayatlarını kaybeden yakınlarını ziyaret ettiler. Mezarlık ziyaretlerinden sonra bayramlaşma için akrabalarla buluşan Kahramanmaraşlı vatandaşlar, hep birlikte bayramı huzurlu bir şekilde geçirdiklerini dile getirdiler

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt