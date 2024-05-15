Nisan ayında Kahramanmaraş Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği 21.025 olarak kaydedildi. Aynı dönemde havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği ise iç hatlarda 188, dış hatlarda 4 olmak üzere toplamda 192 uçağa ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise Nisan ayında toplamda 191 ton olarak gerçekleşti.

4 aylık (ocak-nisan) döneme ilişkin verilere göre, Kahramanmaraş Havalimanı'nda yolcu trafiği 76.541, uçak trafiği 721 ve yük trafiği ise 660 ton olarak kaydedildi. Havalimanı, dört aylık dönemde de yoğun bir hava trafiği yaşamaya devam etti.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt