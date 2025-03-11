Açıklamalara göre, Kahramanmaraş Havalimanı’nda Şubat ayında toplamda 18.992 iç hat yolcusu hizmet aldı. Aynı dönemde, iç hatlarda iniş-kalkış yapan uçak trafiği 198 olarak belirlendi. Ayrıca, yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği de Şubat ayında toplamda 187 ton olarak kaydedildi.

Ocak-Şubat 2025 dönemi gerçekleştirilen istatistiklere göre ise, Kahramanmaraş Havalimanı’nda iki aylık toplam yolcu trafiği 41.173 kişiye ulaşırken, uçak trafiği 416 olarak gerçekleşti. Yük trafiği ise bu dönemde toplam 394 ton olarak belirtildi.