Açıklanan verilere göre, Kasım ayında Kahramanmaraş Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği 27 bin 365, dış hat yolcu trafiği ise 816 olarak kaydedildi. Böylece havalimanı, söz konusu ayda toplam 28 bin 181 yolcuya hizmet verdi.

Kasım ayında havalimanına iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 344, dış hatlarda 7 olmak üzere toplam 351 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde yük trafiği (kargo, posta ve bagaj) ise 232 ton oldu.

11 Aylık Veriler de Açıklandı

2025 yılının Ocak–Kasım dönemini kapsayan 11 aylık süreçte Kahramanmaraş Havalimanı’nda toplam yolcu trafiği 301 bin 743 olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde uçak trafiği 3 bin 649, yük trafiği ise 2 bin 562 ton olarak gerçekleşti.

Açıklanan veriler, Kahramanmaraş Havalimanı’nın bölge ulaşımında önemli bir rol üstlenmeye devam ettiğini ortaya koydu.