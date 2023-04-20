Azerbaycan’dan gelen heyet, deprem afetinden büyük yara alan Kahramanmaraş’ın yanında olmak için şehrin sanayicileriyle bir ara gelerek toplantı düzenlemişti. Toplantıda Kmtso Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu ile Kmtso Meclis Başkanı Hanefi Öksüz de yer almıştı.

Kahramanmaraş ziyaretleri sonrasın ülkelerine dönen Azerbaycan Millet Meclisi Başkanvekili Adil Aliyev, “Cumhurbaşkanımız Aliyev, Kahramanmaraş için 100 milyon dolar yardım ayırdı. Azerbaycan Caddesi’nin yeniden inşa edilmesine destek olacağız. Arazileri gezdik, çalışmalara başlandı. Türkiye’nin inşası bizim inşamızdır” dedi.

Yapılan açıklama sonrası Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi odası Meclis Başkanı Hanefi Öksüz şu ifadelere yer verdi:

“Odamızı ziyaret eden Azerbaycan Meclis Başkan Yardımcısı ve ekibi Kahramanmaraş’ın durumunu Aliyev’e anlatmış olmalılar ki sağ olsunlar ilimize büyük bir yardımda bulunuyorlar. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve emeği geçen herkese Kahramanmaraş adına teşekkür ederiz.” dedi.