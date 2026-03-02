02 Mart Pazartesi:

Hava az bulutlu olacak. En düşük sıcaklık 1, en yüksek sıcaklık 13 derece. Gece saatlerinde yer yer serinlik hissedilecek.

03 Mart Salı:

Parçalı bulutlu bir gün bekleniyor. Sıcaklıklar 2 ile 15 derece arasında değişecek. Gündüz saatlerinde hava daha ılıman olacak.

04 Mart Çarşamba:

Çok bulutlu hava etkili olacak. En düşük sıcaklık 4, en yüksek sıcaklık 14 derece. Rüzgâr zaman zaman hissedilebilir.

05 Mart Perşembe:

Parçalı bulutlu hava devam edecek. Sıcaklıklar 1 ile 13 derece arasında seyredecek, sabah saatlerinde serin hava etkili olacak.

06 Mart Cuma:

Çok bulutlu bir gün bekleniyor. En düşük sıcaklık 3, en yüksek sıcaklık 13 derece. Genel olarak yağış beklenmiyor.

Yetkililer, özellikle gece ve sabah saatlerinde yaşanabilecek serin hava nedeniyle vatandaşların tedbirli olmasını öneriyor.