Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Kahramanmaraş'ta 9 Ocak Cuma günü yağışlı hava etkili olacak. Kent merkezinde yağmur ve yer yer karla karışık yağmur beklenirken, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışının etkisini artıracağı öngörülüyor. Yetkililer, ani sıcaklık düşüşüyle birlikte buzlanma ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Yağışların zaman zaman kuvvetli olabileceğine dikkat çeken Meteoroloji, sürücüleri özellikle sabah ve gece saatlerinde oluşabilecek buzlanmaya karşı uyardı. Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumların, kış şartlarıyla mücadele kapsamında sahada hazır olduğu, kar küreme ve tuzlama ekiplerinin teyakkuz halinde beklediği bildirildi.

Sarı Kodlu Uyarı Verilen İller:

Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kars, Kahramanmaraş, Muş, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Trabzon, Tunceli, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Osmaniye için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.