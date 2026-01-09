Yoğun kar yağışı, buzlanma ve çığ tehlikesi nedeniyle 9 Ocak Cuma günü bazı illerde eğitim-öğretime 1 gün ara verildi. Valiliklerden peş peşe açıklamalar gelirken, Kahramanmaraş’ta okulların tatil edilip edilmeyeceği ise merak konusu oldu.

Eğitime Ara Verilen İller (9 Ocak Cuma)

Yoğun kar yağışı, buzlanma ve çığ riski nedeniyle bazı illerde eğitim-öğretime 1 gün ara verildi. Valiliklerden yapılan açıklamalara göre eğitime ara verilen yerler şöyle:

Tunceli (il genelinde)

Muş (il genelinde)

Hakkari (il genelinde)

Elazığ (il genelinde)

Bingöl – Karlıova ilçesi

Malatya (il genelinde)

Kahramanmaraş'ta Eğitime Ara Verilecek mi?

Bu illerde ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile anaokulu/kreşe devam eden çocuğu bulunan bazı kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Yetkililer, Kahramanmaraş’ta eğitime ara verilmesine ilişkin şu an için resmi bir karar bulunmadığını belirtirken, vatandaşların Meteoroloji ve yerel yönetimlerin yapacağı güncel duyuruları yakından takip etmeleri gerektiğini vurguladı.