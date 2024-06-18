"Yetim Gülerse Dünya Güler" sloganıyla hareket eden İHH, yetimleri bu özel günde yalnız bırakmayarak desteklerini sürdürdü.

2009 yılından beri devam eden canlı kurbanlık hediye projesini bu yıl da gerçekleştiren İHH, Kahramanmaraş merkezdeki 14 yetim ve depremzedesi aileye kurbanlıklarını hediye etti. İHH, bu projeyi sadece et dağıtımı olarak değil, aynı zamanda kurban kesmekte zorlanan ailelerin çocuklarına sevinç yaşatma ve bayram coşkusunu paylaşma amacıyla gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Avukat Yusuf Bülbül, yaptığı açıklamada, "Ailelerimiz sizlere selam gönderiyor ve size minnettarlık duyuyorlar. Tüm bağışçılarımıza Allah razı olsun. 'Yetim Gülerse Dünya Güler' diyerek bu anlamlı projeye destek veren herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt