Kahramanmaraş İHH İnsani Yardım Derneği, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için yardım çalışmalarına devam ediyor. Türkiye ve 67 ülkede gıda kolisi, iftar programları, bayramlık elbise ve hijyen paketi gibi yardımlarla 4 milyon kişiye ulaşmayı hedefleyen dernek, Kahramanmaraş'ta da yetimler ve ihtiyaç sahipleri için çeşitli projeler yürütüyor.

Ayrıca Lübnan’daki Filistin mülteci kamplarında gıda yardımları gerçekleştiren İHH, bağışçılardan destek beklediğini duyurdu. Fitre, zekât ve kumanya bağışları, dernek hesapları üzerinden veya ekipler aracılığıyla kabul edilecek. Yetkililer, Ramazan boyunca hayırseverlerin desteğiyle daha fazla kişiye ulaşmayı amaçladıklarını belirtti.