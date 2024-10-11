Son dönemde artan kadına şiddet olaylarına karşı Kahramanmaraş İHH Kadın Kolları harekete geçti. Kadın Kolları üyeleri, yaşanan bu acı olaylara dur demek için bir araya gelerek anlamlı bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünde toplanan grup, şiddete karşı güçlü bir mesaj verdi.

Yapılan basın açıklamasında, İHH Kadın Kolları Başkanı Av. Sevilay Tüfekçi, artan şiddet olaylarının toplumun her kesimini derinden etkilediğini vurgulayarak, “Yaşanan bu olaylara dur demedikçe, şiddet vakaları son bulmayacak. İfadelerini kullandı.