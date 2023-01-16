Kahramanmaraş'taki yetim çalışmaları, istişare toplantısında müzakere edildi. Toplantı, Kahramanmaraş İHH İnsani Yardım Derneğinde gerçekleşti.



Yetimleri sevindirme toplantısına dernek yönetim kurulu ve gönüllü aileler katıldı.



Yetimleri sevindirme ve istişare toplantısında geçen yıl yapılan hizmetlerin bilançosu ile 2023 yılında yapılacak olan yetimlere yönelik hizmetler masaya yatırıldı.



Öte yandan 22 Ocak 2023 tarihinde 15 temmuz ortaokulunda gerçekleştirilecek olan mazlumlara destek kahvaltısı ve İHH mütevelli heyeti Yavuz Dede' nin de katılımıyla gerçekleşecek olan konferans da dile getirildi