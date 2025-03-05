Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 0,6 artırarak 101,4 milyon dolardan 102 milyon dolara yükselten Kahramanmaraş, Ocak-Şubat döneminde ise yüzde 7,1'lik bir artışla 218 milyon dolarlık ihracata ulaştı.

Kahramanmaraş, Türkiye'nin tekstil ve hammaddeleri ihracatında önemli bir merkez olmaya devam ediyor. Şubat ayında tekstil ve hammaddeleri ihracatı %12 artarak 69 milyon dolara ulaştı.

Ocak-Şubat döneminde ise %17ʼlik bir artış kaydedilerek toplam 146 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Bu rakamlar, Kahramanmaraşʼın Türkiyeʼnin tekstil sektöründeki lokomotif şehirlerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

Kentin ihracatında tekstilin yanı sıra metal mutfak eşyaları ve kağıt sektörleri de önemli yer tutuyor.

Kahramanmaraş, 2025 Şubat ayında toplam 92 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdi. En çok ihracat yapılan ülkeler arasında İtalya, Bangladeş, Mısır, Portekiz ve Pakistan bulunuyor.

Bu başarı, kentin küresel pazarda rekabet gücünü artırdığını ve ihracat yelpazesini genişlettiğini gösteriyor.