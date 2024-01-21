Seçim çalışmaları çerçevesinde Kahramanmaraş'ın MHP İl Başkanlığı'na gerçekleştirdiği ziyaretlerde, Fırat Görgel, yaptığı açıklamada şunları belirtti, İl başkanlarımız olsun ilçe başkanlarımız olsun tüm katmanlarıyla birlik beraberlik içeresinde memleketimize hizmet etmeye çalışıyoruz ifadelerini kullandı.

Burada konuşma yapan, Ak PARTİ Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişçi, 3 ilçemizde Milliyetçi Hareket partimizin belirlediği adaylara destek vereceğiz ifadelerini kullandı.

MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Vahit Demiröz, 31 martta tüm teşkilatlarımız hazır diyerek, rekor oyla sandıkları patlatacağız ifadelerini kullandı.

Ardından Hüda-Par Kahramanmaraş İl başkanlığını ziyaret eden grup burada bir süre sohbet etti.

