Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, genel güvenlik ve kamu düzenini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam ediyor.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, il genelinde gerçekleştirdiği operasyonel faaliyetler kapsamında, çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 96 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapan 7 şahıs ve ikamet ile işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 32 şahıs olmak üzere toplamda 135 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Bu kapsamda 61 şahıs tutuklandı.

Operasyonlar sırasında toplamda 394,03 gram metamfetamin, 129 adet sentetik ecza, 7 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ayrıca, trafik ekipleri tarafından trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine neden olan 37 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 43 araca ise abartılı egzozdan dolayı işlem yapıldığı belirtildi.