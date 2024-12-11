Siber Dolandırıcılara Büyük Operasyon!

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Facebook ve sahibinden.com gibi platformlar üzerinden sahte beyaz eşya ve klima satışı yapan bir çete, kurbanlarını sahte "sahibinden param güvende" sitelerine yönlendirerek dolandırıcılık faaliyetleri yürütüyordu. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 10 milyon TL işlem hacmi olduğu tespit edildi.

Eş Zamanlı Operasyonlar Yapıldı

Kahramanmaraş, Osmaniye ve Mersin illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, çete üyelerinden 8 şüpheli yakalandı. H.Ç. ve Ö.E. isimli iki şahsın halihazırda cezaevinde olduğu belirlenirken, gözaltına alınan diğer 6 kişiden H.K. serbest bırakıldı. A.G.'ye adli kontrol tedbiri uygulanırken, M.A., G.G., A.G., ve S.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyetten Uyarı

Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, vatandaşları çevrimiçi alışverişlerde dikkatli olmaları ve güvenli olmayan bağlantılara tıklamamaları konusunda uyardı. Bu tür dolandırıcılık faaliyetlerinin önüne geçmek için bilinçli davranmanın önemine dikkat çekildi.

Bu operasyon, siber dolandırıcılık faaliyetlerinin kökünü kazımaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.