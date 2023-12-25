Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde 18 - 25 Aralık 2023 tarihleri arasında icra edilen operasyonel faaliyetlerde;

Çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 80 şahıs, Uyuşturucu Madde kullanmak ve satmaktan 22 şahıs, İkamet ve işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 45 şahıs olmak üzere toplam 147 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edilmiş, 37 şahıs tutuklandı.

Bu çalışmalar esnasında;

109,79 gr Metamfetamin

10 adet Sentetik Ecza

10 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız kalaşnikof marka silah ele geçirildi.

Trafik Ekiplerimizce trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan;

53 araca yüksek sesle müzik dinlemekten

35 araca ise abartı egzozdan işlem yapıldı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ilimizde genel güvenlik ve kamu düzenini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edileceklerini belirtti.