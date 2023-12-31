Yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayınlayan Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Nurettin GÖKDUMAN'ın yeni yıl mesajı;

''Dünyada ve ülkemizde önemli olayların ve gelişmelerin yaşandığı bir yılı sevinçleri ve üzüntüleriyle geride bırakıyor, yeni umutlarla 2024 yılına girmenin heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz. Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü olarak hizmetin en iyisine layık siz değerli vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yeni yılda da 24 saat görevimizin başında olduğumuzu ifade etmek isterim. Meydana gelebilecek her türlü olayın önlenmesinde sizlerin vereceği destekle suç ve suçluyla mücadelemiz etkin bir şekilde devam edecektir. Şüphesiz bu mücadeledeki en büyük gücümüz ve motivasyon kaynağımız vatandaşlarımızın bizlere verdiği destektir. Deprem dolayısıyla hayatlarını kaybeden meslektaşlarımıza ve vatandaşlarımıza Allahtan rahmet yaralılara şifa diler, aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi, malûllerimizi ve emeklilerimizi minnetle anarım. Bu duygu ve düşüncelerle Kahramanmaraşlı hemşerilerimizin, Teşkilat mensuplarımızın ve ailelerinin yeni yılını kutlar, yeni yılın milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve refah getirmesini dilerim.'' dedi