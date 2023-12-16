Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Görevine Geldiği İlk Günden İtibaren Birbirinden Başarılı Operasyonlara İmza Atan Tuğgeneral Gökhan İnan Ve Komutasındaki Ekipler, Sorumluluk Sahasında Düzenlediği Operasyonlarla Suça Ve Suçluya Geçit Vermiyor.

Bu Kapsamda Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Tarafından Sorumluluk Sahasında İstihbari Çalışmalar Sonucu Yapılan Faaliyetlerde Çeşitli Suçlardan Arandığı Tespit Edilen; Orman Alanlarının İşgali Suçundan Hakkında 1 Yıl 2 Ay Kesinleşmiş Cezası Bulunan M.K, Kasten Yaralama Suçundan Hakkında 1 Yıl 14) Ay 7 Gün Kesinleşmiş Cezası Bulunan S.D, Taksirle Ölüme Neden Olma Suçundan Hakkında 2 Yıl 2 Ay 20 Gün Kesinleşmiş Cezası Bulunan B.D, Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık Suçundan Hakkında 1 Yıl 1 Ay Kesinleşmiş Cezası Bulunan N.O, Bilişim Sistemlerini Kullanmak Suretiyle Hırsızlık Suçundan Hakkında 2 Yıl 1 Ay Kesinleşmiş Cezası Bulunan A.E, Kullanmak İçin Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek Bulundurmak Ve Kullanmak Suçundan Hakkında 1 Yıl 8 Ay Kesinleşmiş Cezası Bulunan İ.G. İsimli Şahıslar Yakalandı.

Edinilen Bilgilere Göre Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Tarafından Bu Ve Benzeri Operasyonların Aralıksız Olarak Devam Edeceği Bildirildi.