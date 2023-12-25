Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ve Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında suç ve suçluya geçit vermiyor.

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu satıcısını gözaltına aldı. Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı, JASAT Timleri ve Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yeniköy Mahallesinde devriye görevi sırasında uyuşturucu ticareti yapan ve hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası olan S.T.’yi gözaltına alındı. Gözaltına alınan S.T, jandarmada işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili devam eden soruşturmanın yanı sıra uyuşturucu ticareti ve benzeri suçlarla mücadele kapsamında faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Kamu güvenliğinin sağlanması ve suçlarla etkin bir şekilde mücadele edilmesi amacıyla gerçekleştirilen operasyonlarla, Toplumun güvenliğine yönelik ciddi tehditleri bertaraf etme amacı taşıyor.