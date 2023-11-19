Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı suç ve suçluya geçit vermiyor.

Yaptığı başarılı operasyonel faaliyetlerle sorumluluk sahasındaki bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, suç ve suçluyla mücadele kapsamında çalışmalarına devam eden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri istihbari çalışma sonucu Kahramanmaraş ili Onikişubat ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma veya bulundurma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.H.(27), bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.T. (28) ve Dulkadiroğlu ilçesinde silahla tehdit suçundan 2 yıl 5 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası olan A.S. (23) yakalandı. Yakalanan şahıslar cezaevine gönderildi.