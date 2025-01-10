Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, 03-09 Ocak 2025 tarihleri arasında, Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda gerçekleştirdiği operasyonlarda önemli bulgulara ulaştı. İcra edilen faaliyetler kapsamında çeşitli suçlara yönelik denetimler ve operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda Birçok silah uyuşturucu madde ve tütün ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda yasa dışı malzeme ele geçirildi:

Ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptığı belirlenen 22 Suriye uyruklu şahıs yakalandı ve sınır dışı edilmek üzere işlemleri başlatıldı. Ayrıca, yol izin belgesi olmadan seyahat eden aynı sayıdaki şahsa 143.682 TL idari para cezası kesildi.

Terör örgütlerine yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y. isimli şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için azimle ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı