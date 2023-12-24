Bu kapsamda Kahramanmaraş’ta silahlı yağma suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü, kimlik kontrolünde yakalandı.

Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı, Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçe genelinde yapılan devriye faaliyeti esnasında A.G’nin (48) yapılan kimlik sorgulamasında, Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemesince“Silahla birden fazla kişi ile birlikte, konutta geceleyin yağma” suçundan 8 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğunun görülmesi üzerine yakalanarak cezaevine konuldu.

Diğer taraftan Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde yabancı uyruklu 3 kişi, bölgede kaçak kazı yapmak isterken suçüstü yakalandılar.

Alınan bilgilere, İl Jandarma Komutanlığı, Göksun İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçeye bağlı Yantepe Mahallesi sınırları içerisinde isinsiz kazı yapmaya çalışan 3 kişi yakalandı. Şüphelilerin eşyalarına el koyan ekipler, yasal işlem başlattı.

